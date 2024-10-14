第151回北信越地区高校野球大会（北信越地区高校野球連盟主催）は13日、金沢市民野球場などで2回戦4試合があった。新潟明訓（新潟1位）は小松工（石川2位）に7回コールドで敗れて4強を逃し、県勢は姿を消した。