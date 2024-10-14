俳優の加藤あい（41）さんが2024年10月8日、自身のインスタグラムを更新し、昼→夜の着回しコーデを公開した。「日中がまだ暑かった日。ボトムスと靴だけ替えて」加藤あいさんは「太陽の絵文字→月の絵文字」を示し、昼から夜にかけての着回しコーデを投稿。「日中がまだ暑かった日。ボトムスと靴だけ替えて」とコメントを添えていた。ハッシュタグには「＃fashion ＃ある日のコーディネート」とある。インスタグラムに投稿された