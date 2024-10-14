海洋牧場の建設、海洋新興産業の発展が進む中国山東省青島市【新華社青島10月14日】中国では秋の深まりに伴い、多くの魚やエビが旬に入り、出荷の時期を迎えている。山東省青島市は、海洋科学技術に支えられて海洋牧場の建設と海洋新興産業の発展を推進し、世界中の食卓に海産物を供給している。同市西海岸新区の石雀灘付近には広大な海洋牧場がある。上空から見ると、何百ものいけすがびっしりと並んでおり、そこではスズキ