【動画】関根大輝インタビュー｜https://youtu.be/6d27CpSUmNI 北中米ワールドカップアジア最終予選を3戦全勝！14ゴール0失点と絶好調のサッカー日本代表が15日にホームで行われるオーストラリア戦にむけてのトレーニング後、取材に応じた。 攻撃を牽引する久保建英、ウイングバックとして攻守に躍動する三笘薫、そして追加招集で初の代表に選出された関根大輝がそれぞれアウェӦ
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