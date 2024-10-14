世界最大出力の浮体式風力発電機、中国江蘇省で完成浮体式洋上風力発電機「啓航号」を組み立てる中国中車の職員。（9月末撮影、射陽＝新華社配信）【新華社南京10月14日】中国鉄道車両大手の中国中車は11日、世界最大の出力を持つ浮体式洋上風力発電機「啓航号」が10日に江蘇省塩城市射陽県の同社工場で完成したと明らかにした。出力は20メガワットで、風車の直径は260メートル、受風面積は5万3100平方メートル。1機当たり年間