中国福建省で２６メガワット級洋上風力発電機が完成12日、福建三峡海上風電国際産業園にある東方電気風電（福建）製造基地で、ロボットを操作してハブのボルトを締める技術者。（福州＝新華社記者/林善伝）【新華社福州10月14日】中国の発電設備大手、中国東方電気集団が独自に開発した26メガワット級の洋上風力発電機が12日、福建省福清市の福建三峡海上風電国際産業園にある東方電気風電（福建）製造基地で完成した。現時点で