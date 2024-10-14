歌手で俳優の福山雅治がクリエイティブプロデューサーを務める複合施設・長崎スタジアムシティが１４日、長崎市内に開業し、施設内のサッカースタジアム（ピーススタジアム）でオープニングセレモニーが行われた。同施設のプロジェクトは、ジャパネットホールディングスの高田旭人・代表取締役社長兼ＣＥＯが指揮。同社創業者で父親の高田明氏も来場し「社長を退任して１０年、その間、１００％、（息子に）任せました。やって