今年ソロデビュー30周年を迎えた佐藤竹善（61）。昨年がデビュー35周年だったバンド「SING LIKE TALKING」（SLT）ではボーカル、ギター、キーボードを務め、曲作りも担うが、幼少時は演歌や歌謡曲一辺倒だったという。 （全2回の第1回）＊＊＊【写真11枚】貴重な学生時代の姿も…写真で振り返る「佐藤竹善」の軌跡友人に教わったビートルズを拒否青森県青森市で少年時代を過ごした佐藤にとって、音楽といえば、当時、メディ