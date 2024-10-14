「出雲全日本大学選抜駅伝」（１４日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）１３時５分のスタートを前にオーダー選手の当日変更が発表された。１月の箱根駅伝を制し、６年ぶり出雲駅伝優勝を狙う青学大、３連覇を狙う駒大は当日変更なし。昨年２位になりながらも、リーキ・カミナのアンチ・ドーピング規程違反によって成績が失効した創価大は３区のスティーブン・ムチーニ（２年）を山口翔輝（１年）に変更