11月15日に日本公開されるリドリー・スコット監督作『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』のコメント映像が公開された。 参考：『グラディエーターII』主要キャラ集結の本ポスター公開場面写真＆メイキング写真も 本作は、ラッセル・クロウ、ホアキン・フェニックス、リチャード・ハリスらが共演し、第73回アカデミー賞で作品賞、主演男優賞（ラッセル・クロウ）を含む5部