9月29日放送の料理バラエティ『相葉マナブ』は、旬の梨を使った料理を紹介。東京・南青山にある四川料理の名店「4000 Chinese Restaurant」のオーナーシェフ・菰田欣也さんが教えていたのは「梨と豚肉のスーラ―あんかけ」でした。小さく切った梨に片栗粉をまぶして焼き、具沢山のあんをかけた一品に。梨で炒め物を!?とビックリ。でも、名店のシェフ直伝の料理なら、梨の新たな魅力に出会えそう♪ え、