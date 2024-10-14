先月（9月）、高松市内の飲食店で無許可で風俗営業を行った疑いで、店の経営者の男が逮捕されました。 風営法違反の容疑で逮捕されたのは、高松市香西本町の飲食店経営者の男（34）です。警察によりますと男は先月（9月）3日から28日までの間、高松市内の飲食店でボックス席などを設けて、女性従業員らに酒類などを提供させ、客席に同席して談笑するなどの接待をさせるなど、無許可で風俗営業を行った疑いが持たれています。 警