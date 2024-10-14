中国メディアの快科技は11日、中国自動車大手の比亜迪（BYD）について、9月単月の生産台数と販売台数、1〜9月の累計の生産台数と販売台数のいずれにおいても、上海汽車集団（上汽）を上回り、正式に中国最大の自動車グループになったと報じた。記事によると、上汽大衆、上汽通用、上汽集団乗用車分公司、上汽通用五菱、上汽大通、智己汽車、上汽正大、上汽通用五菱印尼、名爵汽車印度など膨大なブランド陣容を誇る上汽はこれまで一