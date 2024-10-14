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板野友美の妹・板野成美、コネ疑惑を否定「私はかわいいから受かれました」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 板野友美の妹・板野成美が13日のABEMAの番組で、コネ疑惑を否定した
  • 友美プロデュースのグループ「RoLuANGEL」に所属しているという
  • オーディションに参加したのかと問われると「...はい」と答えていた
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