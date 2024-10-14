元ＮＥＷＳの手越祐也が１３日放送の日本テレビ「世界の果てまでイッテＱ！」に４年ぶりに出演した。世界のお祭りに参加する企画で人気だったが、２０２０年に新型コロナウイルスまん延による緊急事態宣言中に飲み会を開いていたことが報じられ、グループを脱退し、所属事務所を退所。レギュラーだった「イッテＱ」も降板した。この日は番組冒頭で、内村光良と宮川大輔が法被姿で、何も知らない手越を拿捕（だほ）するところ