¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡¤ÎÂè2Àï¤Ç¤âDF°ðÂ¼¤¬½Ð¾ì¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï10·î13Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à·è¾¡Âè2Àï¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£4-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Âè1Àï¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂè2Àï¤Ç¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿DF°ðÂ¼È»æÆ¤Ï¡¢Àîºê¤Î¹¶·â¿Ø¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤Î2»î¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤â¡Ö½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿