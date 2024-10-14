食楽web ホーチミンの名店『Cục Gạch Quán（クック ガック クアン）』は、アンジェリーナ・ジョリーやブラッド・ピット夫妻、オバマ前大統領など、世界のセレブたちが訪れたことでも有名です。 ミシュランガイドにも掲載され、現地でも屈指の人気を誇るこの店では、ベトナム料理の伝統を感じさせつつ、誰もが楽しめる料理を提供しています。 店内は洗練されたインテリアで、素朴さ