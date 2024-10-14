山本舞香（26）が、ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル、Hiroこと森内寛樹（30）との結婚から一夜明けた14日、インスタグラムを更新。「27歳になりました沢山のお祝いメッセージありがとうございますとっても嬉しいです」と、前日の13日に27歳になったことを報告した。結婚と発表した、特別な誕生日だったが「お誕生日はお家でダラダラして」と、普段通りの日常だったと説明。それでも「夜は夫と友達と食事をしてお誕生