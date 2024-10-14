米大リーグ、ナ・リーグの優勝決定シリーズ（７回戦制）は１３日（日本時間１４日）、ドジャース（西地区１位）とメッツ（東３位）の第１戦がロサンゼルスのドジャースタジアムで始まり、「１番指名打者」で出場した大谷翔平が二回に千賀滉大からタイムリー安打を放った後、二塁盗塁に失敗した。二回裏、一死二塁で制球に苦しむ千賀から一、二塁間を破る適時打を放った大谷。二死後の３番フリーマンの打席で、二塁盗塁を試みた