◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１３日（日本時間１４日）、リーグ優勝決定シリーズ（４戦先勝）第１戦の本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４点をリードした４回１死一塁３打席目は３番手左腕・ピーターソンから２打席連続安打となる右翼フェンス直撃の安打を放っ