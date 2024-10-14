中国の新興自動車メーカー、９月の納車台数が過去最高を更新第21回長春国際自動車博覧会で好評を博した国産ブランドのブース。（7月18日撮影、長春＝新華社記者/金津秀）【新華社北京10月14日】中国の新エネルギー車（NEV）メーカーは、「金九銀十」と呼ばれる9、10月の書き入れ時を迎えている。最新データによると、新興メーカーの理想汽車、小鵬汽車（Xpeng）、電気自動車（EV）ブランド「零跑汽車（LeapMotor）」を展