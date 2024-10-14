北京の天安門広場に半旗呉邦国氏を追悼14日、北京市の天安門広場に掲げられた半旗。（北京＝新華社記者/鞠煥宗）【新華社北京10月14日】中国北京市の天安門広場で14日、呉邦国（ご・ほうこく）氏を追悼する半旗が掲げられた。北京の天安門広場に半旗呉邦国氏を追悼14日、北京市の天安門広場に掲げられた半旗。（北京＝新華社記者/鞠煥宗）