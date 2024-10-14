和歌山県有田川町と紀美野町にまたがる生石（おいし）高原で、ススキの穂が開き始め、見頃を迎えている。ススキが見頃を迎えた生石高原。人気スポットの「火上げ岩」では、撮影を楽しむ人たちがいた=2024年10月11日午後、和歌山県有田川町と紀美野町境、林敏行撮影標高870メートルの山頂周辺には、広さ約13ヘクタールのススキの大草原が広がる。鈴虫の音が響く中、夕日に照らされたススキは黄金色に輝いて見えた。両町役場によ