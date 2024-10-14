【第24話】 10月14日 公開 小学館は10月14日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第24話「全然ビビってない」をサンデーうぇぶりで公開した。 第24話で江口と池沢はC組の最恐お化け屋敷に行くことに。ホラーにトラウマがある池沢は、江口の手前最大限強がってみせるが……。 第24話「全然ビビってない」のページ 【と