【Fender/Made in Japan Traditional 70'ST】（北海道江別市在住みず55歳）烏丸編集長、いつもウチのギターを紹介していただき(150、346、617、1621)ありがとうございます！リッチー・ブラックモアに憧れてギターを始めた翌年の1987年。当時から伝説化していたカリフォルニアジャム(以下カリジャム)のビデオ(死語)をレンタルビデオ屋さん(死語パート2)で発見して即ダビング(死語パート3)。以降ビデオを見ながらBurnとMistreate