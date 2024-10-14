【ソウル聯合ニュース】韓国の歌手、ＢｏＡ（ボア）がソロコンサート「ＢｏＡ：Ｏｎｅ釻ｓＯｗｎ」を１２、１３両日にソウルのオリンピック公園ハンドボール競技場で開催した。所属事務所のＳＭエンタテインメントが１４日伝えた。およそ１年７カ月ぶりのコンサートで、「Ｎｏ．１」「Ｖａｌｅｎｔｉ」「ＯｎｌｙＯｎｅ」「ＭＡＳＡＹＵＭＥＣＨＡＳＩＮＧ」「ＱＵＩＮＣＹ」といった代表曲や日本でのヒット曲など計