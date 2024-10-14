◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１４日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）当日変更選手が発表され、創価大は３区をスティーブン・ムチーニ（２年）に代えて山口翔輝（１年）を投入した。創価大は昨年大会で２番目でゴールしながら、その後、３区の選手がドーピング違反で記録無効になった。大会前日の会見で榎木和貴監督（５０）は「前回大会では記録が取り消しになり、関