ロシア西部クルスク地方の国境付近でウクライナ軍を滑空爆弾で集中攻撃したと、ロシア国防省が１３日（現地時間）明らかにした。キーウポスト、ＡＡＰ通信などによると、今回の攻撃はウクライナ軍の拠点と兵力が集結した地域を狙ったもので、滑空爆弾はロシアＳｕ−３４戦闘機から投下されたと、ロシア国防省が説明した。ただ、ロシア国防省はこの日の声明で空襲の影響に関する詳細内容を明らかにせず、ロシア軍の今回の攻撃は確認