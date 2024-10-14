村上農園では、9月の月間売上高が過去最高の11億3200万円を記録したと発表した。生活者の健康志向の高まりによりブロッコリースプラウト関連の製品が急伸。7〜9月の出荷量は「ブロッコリー スーパースプラウト」が前年同期比158％、「ブロッコリースプラウト200」は155％と大きく伸長している。ブロッコリースプラウトは発芽したばかりのブロッコリーの新芽で、抗酸化力や解毒力でエビデンスがある有用成分「スルフォラファン」を