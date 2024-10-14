昨年１０月７日にイスラエルを奇襲攻撃したパレスチナの武装組織ハマスが、当初は首都テルアビブの超高層ビル攻撃などはるかに規模が大きい攻撃を計画していたことが明らかになった。ニューヨークタイムズ（ＮＹＴ）などは１３日、「イスラエル軍がガザ戦争中にハマス指揮所で発見した５８ページ分の電子記録と文書を入手した」と報じた。イランのミサイル攻撃に対する再報復の決行を目前にした時点に、イスラエル軍がハマスの秘密