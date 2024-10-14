大谷が右前適時打でリーグ優勝決定シリーズ初打点を挙げた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月13日（日本時間14日）、本拠地でメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に「1番・DH」で先発出場。2回一死二塁の第2打席で右前適時打を放ち、3‐0とリードを広げた。その後、二盗を試みたが、ベースから離れてしまい、アウトとなってしまった。【動画】リーグ優勝決定Sで日本人対決！大谷翔平が千賀滉大から適時打を放