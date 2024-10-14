米大リーグ、ナ・リーグの優勝決定シリーズ（７回戦制）は１３日（日本時間１４日）、ドジャース（西地区１位）とメッツ（東３位）の第１戦がロサンゼルスのドジャースタジアムで始まり、「１番指名打者」で出場した大谷翔平が二回の第２打席でメッツ先発の千賀滉大から右前に３点目となるタイムリー安打を放った。千賀は３失点で二回途中で降板した。一回裏にいきなり実現した「日本人対決」は大谷が１４８キロの速球をひっか