82歳の女性は3年前に夫が他界し、60歳の独身の長男と同居している。長男はずっと無収入状態で今後も働く気はない。女性は自分が死んだ後の息子が暮らしていけるかが不安で、「一緒に死んだほうが……」と心情を吐露する。だが、FPに家計相談して試算してもらうと、思わぬ光明が見えてきた――。写真＝iStock.com／BlackAperture※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／BlackAperture■知られてから5年経過の「8050問題」はより