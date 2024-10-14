天皇皇后両陛下は岐阜県で開催される国民文化祭などの開会式に出席するため、先ほど、東京駅を出発されました。両陛下はきょう（14日）午前9時半すぎ、東京駅の新幹線のホームで、見送りに来た関係者とあいさつを交わされました。両陛下は新幹線に乗り込み、先ほど、岐阜県に向けて出発されました。岐阜県では午後から両陛下出席のもと、音楽や美術など文化の祭典である「国民文化祭」と、障害者が作品を制作する「全国障害者芸術