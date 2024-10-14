AP通信が今年のリーグ優勝決定シリーズには、選手に巨額の投資をしたトップ3チームが残ったと報じている。最終的な数字はシーズン終了後、各選手へのボーナスが決定された後に計算されるが、現段階での年俸総額1位は3億3200万ドル（約494億7000万円）のメッツ。ヤンキースが3億1100万ドルで2位、ドジャースが2億6600万ドルで3位となっている。残る1チーム、ガーディアンズは1億900万ドルで23位である。過去の歴史を見ると、