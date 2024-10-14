秋の北信越地区高校野球大会（北信越地区高校野球連盟主催）は13日、2回戦の4試合が金沢市内であり、福井勢では敦賀気比が準決勝に進出した。19日午後0時半から石川県立野球場（金沢市）で小松工（石川）と対戦する。◇2回戦高岡第一（富山）9―6大野（福井）日本航空石川（石川）2―1福井工大福井（福井）小松工（石川）7―0新潟明訓（新潟）敦賀気比（福井）3―0松本第一（長野）