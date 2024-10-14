第151回北信越地区高校野球大会（北信越地区高野連主催）の2回戦が13日、石川県内であり、高岡第一（富山3位）は延長十回タイブレークの末、大野（福井3位）を9―6で破り、準決勝に進んだ。高岡第一は19日午前10時から、石川県立野球場で日本航空石川（石川3位）と対戦する。◇2回戦高岡第一（富山）9―6大野（福井）日本航空石川（石川）2―1福井工大福井（福井）小松工（石川）7―0新潟明訓（新潟）敦賀気比（福井）