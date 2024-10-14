Phil StewartJasper Ward[ワシントン １３日 ロイター] - 米政府は１３日、イスラエルの防空能力を強化するため、米軍の地上配備型ミサイル迎撃システム（ＴＨＡＡＤ）をイスラエルに配備し、米兵士も派遣すると発表した。イランによるミサイル攻撃を受けた対応。バイデン米大統領は「イスラエル防衛」が目的だと説明した。イランは１日、イスラエルに向けて１８０発以上のミサイルを発射。イスラエルはイランへの報復を検討