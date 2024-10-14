【モデルプレス＝2024/10/14】【超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）・坂井仁香（さかい・ひとか）「夢を叶える秘訣」】モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」（10月19日開催＠千葉・幕張メッセ）のフィッティング会場に潜入。表舞台で輝きを見せる出演者たちに「夢を叶える秘訣」を聞いた。【写真】坂井仁香、ミニ丈で美脚披露◆坂井仁香「夢を叶える秘