ファーウェイの中国市場スマホ販売額、８月はアップル抜く４６カ月ぶり新製品発表会でファーウェイのスマホを試す来場者。（9月10日撮影、深圳＝新華社記者/梁旭）【新華社北京10月14日】中国の市場調査会社CINNOリサーチはこのほど、通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）の8月のスマートフォン販売額が46カ月ぶりに米アップルを抜いたと発表した。同社がこれに先立って発表したデータによると、中国市場の第2四半