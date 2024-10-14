新華社社長、イランメディアとの調印式に出席13日、メヘル・メディア・グループとの協力文書調印式に出席した傅華社長（右）。（ウルムチ＝新華社記者/胡虎虎）【新華社ウルムチ10月14日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は13日、新疆ウイグル自治区ウルムチ市で開かれている第6回世界メディアサミットに合わせ、イランのメヘル・メディア・グループとの協力文書調印式に出席した。