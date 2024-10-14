千賀滉大 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月13日（日）（日本時間14日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 ニューヨーク・メッツ ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 自慢のフォークが投げられず、痛打を浴びた。38年ぶりの世界一を目指してリーグチャンピオンシリーズに挑んだメッツの千賀滉