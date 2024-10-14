李強総理、ベトナム国会議長と会談13日、チャン・タイン・マン国会議長（右）と握手を交わす李強総理。（ハノイ＝新華社記者/李濤）【新華社ハノイ10月14日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は13日、ベトナム・ハノイで同国のチャン・タイン・マン国会議長と会談した。李強総理、ベトナム国会議長と会談13日、チャン・タイン・マン国会議長と会談する李強総理。（ハノイ＝新華社記者/丁海濤）