千賀滉大 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月13日（日）（日本時間14日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 ニューヨーク・メッツ ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 まさかの降板にベンチで見せた悔しそうな表情があまりに印象に残る結果となった。 ドジャースとのリーグチャンピオンシリー