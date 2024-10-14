秋色に染まったコトカケヤナギ林中国甘粛省敦煌市13日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）【新華社敦煌10月14日】10月に入り、中国甘粛省敦煌市莫高鎮ではコトカケヤナギの林が秋色に染まり、美しい風景が広がっている。秋色に染まったコトカケヤナギ林中国甘粛省敦煌市13日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）秋色に染まったコトカ