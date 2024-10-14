俳優の川崎麻世（61）が14日、自身のインスタグラムを更新。再婚したことを発表した。川崎は「皆様にご報告があります。私ごとで大変恐縮ですが、この度兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と発表。続けて「彼女と笑顔が溢れる穏やかな毎日を過ごして行きたいと思っております」とした上で「今後とも、我々を温かく見守って頂けたら幸いです」とつづった。「尚、明日放送の『踊る!さんま御殿!!』に夫婦揃っ