「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−メッツ」（１３日、ロサンゼルス）メッツの千賀滉大投手が先発マウンドに上がり、初回に３連続四球からピンチを広げてマンシーに２点タイムリーを浴びた。二回には大谷に適時打を浴び、１回１／３でＫＯとなった。先頭の大谷は引っかけさせての二ゴロに仕留めたが、続くベッツに対して四球で歩かせた。さらにフリーマンにも２者連続となる四球を与えて一、二塁のピンチを背負っ