天皇皇后両陛下は、岐阜県で行われる「国民文化祭」に出席するため、先ほど東京駅を出発されました。午前10時前、両陛下はJR東京駅のホームに到着し、新幹線で岐阜県に向かわれました。12日、初めての地方公務を終えた長女の愛子さまに続き、両陛下は地方定例公務である「国民文化祭」と「全国障害者芸術・文化祭」に出席するため、2日間岐阜県を訪問されます。14日午後は、岐阜市内で行われる開会式に出席し、15日は、地元の木材