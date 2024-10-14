有吉弘行のBS初レギュラー番組『夢が咲く 有吉園芸 〜Road to start a garden shop〜』（BS朝日）。10月15日（火）放送の同番組では、有吉が番組の命運を握る行動に出ることに。【映像】有吉弘行が激ハマり中の“園芸”を満喫する番組！野望は「安く仕入れて、高く売りたい」今回は、有吉が今一番興味がある植物「ビカクシダ」をクローズアップ。ビカクシダは品種の多さ、美しい造形美から園芸マニアの心を虜にするシダ植物の仲間