リチュアルズ・ジャパンは9月19日、リチュアルズの日本第1号店となる「リチュアルズ青山店」をグランドオープンしました。■取扱いは12コレクション150点以上リチュアルズは、オランダ発ウェルビーイング・ライフスタイルブランドで、ボディ、バス、ホームケアといったカテゴリで商品ラインナップを展開しています。日本店舗となる同店では、12コレクション150点以上の商品を用意。すべての商品において、ユーカリやアルガンオイル